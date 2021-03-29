Также в Офисе генпрокурора перечислили требования к будущим прокурорам.

Продолжается активная подготовка к объявлению отбора на вакантные должности прокуроров в новых окружных прокуратурах, которые начали работу с 15 марта.

Об этом на своей странице в Facebook сообщила руководитель офиса генпрокурора Ирина Венедиктова. По ее словам, в первой волне в планах заполнить 454 вакансии.

Так, в Офисе генпрокурора дали поручение его подразделениям организовать проведение первой части отбора, к процессу также привлечены областные прокуратуры.

Читайте такжеНа должность руководителя САП подали 111 заявлений - Transparency InternationalКак заявила Венедиктова, продолжаются консультации с международными партнерами с целью обеспечения максимально прозрачного конкурсного отбора.

Также она перечислила требования к будущим прокурорам: гражданство Украины, высшее юридическое образование, стаж работы в области права не менее двух лет.

"Для тех кандидатов, которые покажут лучшие результаты во время испытаний, готовятся мотивационные механизмы карьерного роста", - добавила генпрокурор.

Кроме этого, продолжила Венедиктова, сейчас на рассмотрении Верховной Рады Украины находится законопроект, которым инициируется упрощение требований к кандидатам. В частности, предлагается необходимость двухлетнего стажа для кандидатов на должность прокурора заменить работой прокурором-стажером.

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Автор: Иван Бойко