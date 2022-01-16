Представитель США напомнил о жестком ответе в случае дальнейшей агрессии РФ против Украины.

Государственный секретарь США Энтони Блинкен провел телефонный разговор с верховным представителем Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозепом Боррелем. Стороны обсудили ситуацию вокруг Украины.

Об этом сообщает пресс-служба Госдепартамента США.

В ходе разговора Блинкен и Боррель обсудили действия вместе с союзниками по Альянсу и Европейского союза в качестве ответа на наращивание российских войск в Украине и на украинских границах.

В свою очередь госсекретарь США предупредил, что дальнейшая агрессия РФ в отношении Украины получит быстрый, жесткий и скоординированный ответ.

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С ноября 2021 года международное сообщество обеспокоено тревожными перемещениями российских войск вдоль границы Украины, что похоже на подготовку к полномасштабному наступлению на страну.

По оценкам западных разведданных, Путин может привлечь к нападению на Украину более 100 тысяч военных, а само вторжение может произойти уже зимой 2022 года.

В связи с риском эскалации в российско-украинском приграничье президент США Джо Байден неоднократно общался с российским главой Владимиром Путиным, однако это не помогло уменьшению градусу напряженности.

На фоне угрозы очередного нападения Путин выдвинул требования по невступлению Украины в НАТО, которые Кремль назвал "гарантиями безопасности". Россия утверждает, что войска Альянса в Восточной Европе угрожают ее нацбезопасности.

По этому поводу в Брюсселе состоялась серия встреч представителей РФ, США и НАТО, по результатам которых Альянс отклонил ультиматум Москвы. На фоне провала в МИД России уже прямо шантажируют Запад "тяжелым сценарием" для Украины. Таким образом Кремль якобы хочет заставить Киев выполнять "Минские соглашения".

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