Соединенные Штаты, союзники и партнеры будут продолжать наказывать виновных за зверства, совершенные в Украине, отмечают в Госдепе.

Соединенные Штаты высоко оценивают приверженность Украины к участию в дипломатии для прекращения агрессии России.

Об этом говорится в официально обнародованном комментарии руководителя пресс-службы Госдепартамента США Неда Прайса.

"Государственный секретарь Энтони Дж. Блинкен разговаривал сегодня с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой, чтобы рассказать о недавней встрече в Варшаве, Польша. Секретарь отметил усилия США предоставить Украине необходимую поддержку для защиты от неспровоцированной, неоправданной и жестокой войны Российской Федерации. Секретарь подчеркнул позицию о непоколебимой и неизменной поддержке Соединенными Штатами Украины и высоко оценил приверженность Украины к участию в дипломатии", - говорится в комментарии.

Также отмечается, что Блинкен в разговоре заверил, что Соединенные Штаты, союзники и партнеры будут продолжать наказывать виновных за зверства, совершенные в Украине.

Как сообщал УНИАН, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба после разговора с государственным секретарем Соединенных Штатов Америки Энтони Блинкеном отметил в Twitter, что впереди Россию ждет еще больше ударов по экономической, финансовой системе и торговле.

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