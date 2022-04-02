Джен Псаки отметила, что войну развязал президент РФ Владимир Путин

В США прокомментировали взрыв на нефтебазе в российском Белгороде. В Белом доме указали, что в этой войне только один агрессор.

Об этом сообщил корреспондент "Голос Америки" Джефф Селдин в Twitter.

"Здесь один агрессор - это президент Путин и российские военные под его руководством", - заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

По ее словам, войну развязал президент РФ Владимир Путин и российские войска бомбят украинские города, а также совершают ужасные акты насилия. При этом спикер Белого дома напомнила, что Украина не подтвердила удар по нефтебазе в Белгороде.

Когда Псаки спросили о возможных ударах Украины по территории России в будущем, то она ответила: "Я не собираюсь вдаваться в гипотетическое будущее".

Как ранее сообщал УНИАН, 1 апреля в российском городе Белгород загорелась нефтебаза. На фоне этого жители региона начали массово запасаться топливом.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гудков попытался успокоить граждан и заверил, что в регионе у компании "Роснефть" две нефтебазы: в Белгороде и Губкине.

В свою очередь министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что не может подтвердить или опровергнуть вероятную причастность Украины к авиаудару по нефтебазе в российском городе Белгород.

Позже в министерстве обороны заявили, что Украина не несет ответственность за происшествия в России.

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