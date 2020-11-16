Пользователи обратили внимание на то, что Гончарук резко располнел.

Экс-премьер-министр Украины Алексей Гончарук, который уехал в США на несколько месяцев, опубликовал новое фото. На нем видно, что политик набрал несколько лишних килограммов. Это тут же подметили пользователи под постом.

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Снимок Гончарук выложил на своей странице в Facebook.

На нем он позирует на фоне морского пейзажа Рехобот-Бич в штате Делавэр, США.

"Рехобот-Бич - именно здесь новоизбранный президент (Джо Байден, - УНИАН.) провел первый уикенд в новом статусе", - подписал он фото.

Пользователи обратили внимание на то, что Гончарук резко располнел.

"Ох и накушал харизму!", "Алексей, тебя очень разнесло, занимайся спортом", "Похудейте, ибо не поместитесь в самолет, когда будете возвращаться в Украину", "Хорошего человека должно быть много", "Бургеры там вкусные", - пишут фолловеры в комментариях к фото Гончарука.

Напомним, Гончарук занимал пост премьер с 29 августа 2019 года по 4 марта 2020. С конца сентября бывший премьер находится в США.

"Последующие месяцы проведу в Северной Америке. Преимущественно на Вашингтонщине. Там будет происходить много важного, что будет непосредственно влиять и на Украину", - заявлял он.

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Автор: УНИАН