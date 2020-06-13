Экс-премьер Гончарук рассказал, чем занимается после отставки

Он также опроверг слухи о том, что собирается идти на местные выборы.

Бывший премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что сейчас работает вместе с командой над "стратегическим документом".

Об этом он рассказал в эфире Свободы Савика Шустера.

«... По-разному, работаем над стратегическим документом. Я считаю, что тот опыт, который мы приобрели за период правительства, является очень ценным, и его нужно использовать, чтобы попытаться оформить его в некий стратегический план для страны. Это очень интересное задание, которое я и моя команда сейчас прорабатываем. Это работа такая – для себя и на будущее», – ответил он на вопрос, чем занимается после ухода из Кабмина.

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Он также опроверг слухи о том, что собирается идти на местные выборы.

«Это неправда», – сказал Гончарук, добавив, что не привлеченный к никакому политическому проекту.

«Эта работа скорее содержательная, над идеями. У меня очень хороший опыт работы в правительстве, и в том смысле я хорошо понимаю, что когда ты постоянно работаешь в правительстве, почти не остается времени на серьезную стратегическую работу. Для того чтобы иметь в запасе качественные идеи, планы, сейчас как раз именно такое хорошее время порефлексировать, проанализировать, поработать над содержанием и серьезными документами», – добавил экс-премьер.

На вопрос, имеет ли Гончарук политические амбиции, тот ответил, что речь «не о политических амбициях или должностях, а о приобщенности к изменению страны».

Гончарук уточнил, что продолжает работать с теми людьми, которые ушли вместе с ним из правительства, однако фамилии называть отказался.

Как сообщал УНИАН, 4 марта Верховная Рада отправила в отставку премьер-министра Алексея Гончарука и его правительство. В этот же день парламент назначил Дениса Шмыгаля новым руководителем Кабмина и утвердил новый состав правительства.

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