"Хотят вмешаться и расколоть": в МИД Украины резко ответили России по поводу обвинений в адрес Зеленского

В МИД считают, что «язык вражды» и подобные заявления МИД РФ «не содержат даже намека на конструктив и ставят под сомнение стремление российской стороны к дипломатическому урегулированию».

Комментарий Департамента информации и прессы МИД РФ относительно годовщины вступления на должность президента Украины Владимира Зеленского является очередной попыткой России вмешаться во внутренние дела Украины, навязать искаженные интерпретации реальности, расколоть украинское общество и отвлечь внимание от вопроса собственной международно-правовой ответственности за агрессию в отношении Украины.

Об этом говорится в комментарии МИД Украины в связи с заявлениями департамента информации и прессы МИД РФ относительно годовщины вступления на должность Зеленского.

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«Авторы комментария обвиняют Украину в осуществлении русофобской государственной политики, нагнетании напряженности в отношениях с Россией. Это один из ярких примеров дезинформации. Факты свидетельствуют о том, что настоящей причиной, которая разрушает сотрудничество между двумя государствами, является продолжающаяся российская вооруженная агрессия против Украины, оккупация Россией украинских территорий и незаконное удержание ею украинских граждан», - говорится в сообщении.

В МИД считают, что «язык вражды» и подобные заявления МИД РФ «не содержат даже намека на конструктив и ставят под сомнение стремление российской стороны к дипломатическому урегулированию».

«Зато Украина занимает конструктивную позицию в Нормандском формате и Минском процессе и стремится дипломатическим путем урегулировать конфликт, внося соответствующие инициативы. Последним свидетельством этого является новая делегация Украины в Трехсторонний контактной группе и ее конструктивная позиция во время последнего заседания группы», - подчеркнули в МИД Украины.

В ведомстве ожидают, что Россия изменит пропагандистскую риторику и перейдет к конструктивному взаимодействию с целью деоккупации отдельных районов Донецкой и Луганской областей и Крыма.

Как сообщал УНИАН, в Министерстве иностранных дел РФ обвинили президента Украины Владимира Зеленского в курсе на конфронтацию и нагнетание напряженности в отношениях с Россией".