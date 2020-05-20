В МИД РФ обвинили Зеленского в "нагнетании напряженности в отношениях с Россией"

При этом заявляется, что сегодня русофобия получает в Украине "новое дыхание, возводится, как и при Порошенко, в ранг государственной политики".

В Министерстве иностранных дел РФ обвинили президента Украины Владимира Зеленского в курсе "на конфронтацию и нагнетание напряженности в отношениях с Россией".

Об этом говорится в комментарии Департамента информации и печати МИД РФ в связи с годовщиной вступления в должность президента Украины Зеленского, текст которого есть в распоряжении УНИАН.

"Незыблемой остается линия Киева на конфронтацию и нагнетание напряженности в отношениях с Россией. В Украине продолжается борьба со всем, что так или иначе связывает наши народы. Не прекращается наступление на русский язык и культуру, искажается совместная история, героизируется нацизм, оскверняются мемориалы советским воинам", - объявили в ведомстве.

При этом российское МИД недовольно новыми санкциями против российских граждан и юридических лиц.

Читайте такжеГлава МИД Германии напомнил Лаврову, что Россия должна выполнять Минские соглашения

"В деле санкций он (Зеленский - УНИАН) превзошел своего предшественника по креативу. Трудно объяснить, какими соображениями руководствовались в Киеве, когда включали в санкционные списки Эрмитаж и Музей имени А.С.Пушкина. Интересно, будут ли преследовать в Украине своих соотечественников за посещение этих сокровищниц? А что станется с украинскими гражданами, проходившими и проходящими обучение в МГУ имени М.В.Ломоносова, который, по мнению Киева, представляет угрозу национальной безопасности Украины", - отмечается в комментарии.

При этом в МИД РФ не указывают, что санкции введены за деятельность этих организаций во временно оккупированном Крыму.

"Киевским национал-радикалам явно мало запрещения русского языка и литературы, российских фильмов и СМИ. Они жаждут большего. Будет неудивительно, если в конце президентства Зеленского в Украине будут жечь книги Толстого, Чехова, Достоевского и Гоголя, крушить уцелевшие памятники великим деятелям России и Украины, внесшим вклад в совместную культуру", - предположили российские дипломаты.

При этом заявляется, что сегодня русофобия получает в Украине "новое дыхание, возводится, как и при Петре Порошенко, в ранг государственной политики".

Ранее УНИАН сообщал, что президент Владимир Зеленский продлил запрет российских сайтов и социальных сетей в Украине.