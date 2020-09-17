Появилась реакция США и ЕС на решение Рады по САП, которое связывают с безвизом

В США и ЕС отмечают, что в основе процесса отбора кандидатов на голову САП должны быть добродетель и заслуги кандидатов.

Соединенные Штаты Америки и Европейский Союз "приняли к сведению" решение Верховной Рады относительно определения членов комиссии, которые будут отбирать кандидатов на должность руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры. Об этом говорится в сообщении Посольства США в Украине в Twitter. "Европейский Союз и США приняли к сведению решение Верховной Рады о назначении членов комиссии для выбора Специализированного антикоррупционного прокурора. Комиссия должна начать прозрачный процесс, в основе которого – добропорядочность и заслуги кандидатов. От этого будет зависеть наша дальнейшая поддержка", - отмечается в сообщении. Смена руководства САП: что происходит 21 августа генпрокурор Ирина Венедиктова подписала приказ об увольнении Назара Холодницкого с должности заместителя генпрокурора - руководителя САП.

17 сентября Верховная Рада определила представителей парламента в состав комиссии по проведению конкурса на занятие административных должностей в САП, которые, в частности, будут отбирать кандидатов на должность руководителя антикоррупционной прокуратуры. Это Елена Бусол, Андрей Гуджал, Алексей Дрозд, Екатерина Коваль, Богдан Романюк, Вячеслав Навроцкий и Евгений Соболь.

Также сегодня докладчик в Европарламенте по вопросам Украины Михаэль Галлер и вице-председатель делегации Европарламента в Комитете ассоциации Украина-ЕС Виола фон Крамон-Таубадель выразили обеспокоенность относительно решения ВР. "Правительство Украины ставит под угрозу безвизовый режим с ЕС и следующий транш помощи", - отметила фон Крамон-Таубадель.

В СМИ появилась информация, что новым руководителем Специализированной антикоррупционной прокуратуры могут назначить нардепа от "Слуги народа", главу парламентского комитета по вопросам правовой политики Андрея Костина. Он является основным кандидатом. Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram Автор: Виталий Саенко

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter