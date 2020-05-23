Гибель нардепа Давиденко: полиция как основную версию рассматривает самоубийство - СМИ

Полиция сейчас изучает записи с камер видеонаблюдения.

Полиция как основную версию гибели народного депутата 8 и 9 созывов Валерия Давиденко рассматривает самоубийство.

Об этом LB.ua сообщили источники в правоохранительных органах

Однако, по данным источника, следствие не исключает версии инсценировки самоубийства.

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Такую версию также подтвердил экс-нардеп Игорь Мосийчук.

«Пока рассматривается версия самоубийства народного депутата Валерия Давиденко из наградного «Глока»», - написал он.

Также он сообщил, что полиция сейчас изучает записи с камер видеонаблюдения.

Как сообщал УНИАН, Валерий Давиденко на досрочных парламентских выборах 2014 года прошел в Раду по одномандатному избирательному округу №208 от ВО "Заступ", набрав 38.86% голосов избирателей.

В 2019 году был избран в Верховную Раду IX созыва как беспартийный самовыдвиженец по 208 округу (Черниговская область).

С 6 декабря 2019 - член депутатской группы "Доверие", до того - внефракционный. Член Комитета по вопросам экономического развития.

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