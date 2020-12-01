В 2014 году рядом с поселком Козин - в Конча-Заспе - стоимость домов достигала и 20 миллионов долларов. Тогда это был рекорд.

Журналисты показали самые дорогие дома Козина (Обуховский район Киевской области), где проживают экс-президент Украины Петр Порошенко, лидер «Батькивщины» Юлия Тимошенко и другие известные политики.

По роскошным дворцам с собственными выходами на пляж, охраной и камерами наблюдения прошлись журналисты программы «Гроші».

«Вот, например, особняк за 10 миллионов долларов, территория в 1,2 гектара, собственный пляж, винные погреба, СПА-центр и множество камер наблюдения! И не менее престижные соседи – Петр Порошенко, Юлия Тимошенко», - говорится в сюжете.

Петр Порошенко имеет на берегу Днепра целый дворец. Политики Юлия Тимошенко, Виктор Ющенко, Анатолий Кинах также владеют не одним гектаром земли здесь.

В 2014 году рядом с поселком Козин - в Конча-Заспе - стоимость домов достигала и 20 миллионов долларов. Тогда это был рекорд.

Семь лет назад один из самых дорогих домов стоил 15 миллионов долларов. Он продается до сих пор. Но владелец уже уменьшил цену - до 10 миллионов долларов.

Сейчас на продажи соседство с некогда главным радикалом страны – Олегом Ляшко. Это эко-дом из мрамора и дерева находится в селе Рудыки. Его построили два года назад и сразу выставили на продажу. За соседство с Ляшко придется выложить 5 миллионов долларов.

Кто имеет возможность приобрести себе дома такого класса, пояснил эксперт по недвижимости Роман Герасимчук: "В большинстве случаев это бизнес и люди, приближенные к государственному аппарату. Эти объекты не выгодны, в первую очередь, для самих брокеров. Слишком долго приходится над ними работать».

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Автор: УНИАН