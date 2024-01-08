Главой делегации стал руководитель Офиса президента Андрей Ермак.

Президент Владимир Зеленский утвердил состав делегации для участия в переговорах по наработке и подготовке двусторонних и многосторонних международных договоренностей между Украиной и другими государствами о гарантиях безопасности для нашей страны.

Об этом говорится в распоряжении № 2/2024-рп от 8 января 2024 года, опубликованном на сайте президента. Главой делегации стал руководитель Офиса президента Андрей Ермак.

В делегацию также вошли:

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Буданов Кирилл Алексеевич – начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины,

Жовква Игорь Иванович – заместитель руководителя Офиса Президента Украины,

Камышин Александр Николаевич – министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины,

Кориневич Антон Александрович – посол по особым поручениям Министерства иностранных дел Украины,

Литвиненко Александр Валерьевич – глава Службы внешней разведки Украины,

Малыш Василий Васильевич – глава Службы безопасности Украины,

Машовец Роман Васильевич – заместитель руководителя Офиса Президента Украины,

Мудрая Ирина Романовна – заместитель министра юстиции Украины,

Павлюк Александр Алексеевич – первый заместитель министра обороны Украины,

Точицкий Николай Станиславович – заместитель министра иностранных дел Украины,

Умеров Рустем Энверович – министр обороны Украины,

Фоменко Игорь Александрович – заместитель министра экономики Украины,

Баранецкий Игорь Олегович – заместитель заведующего отделом евроатлантической интеграции и международной безопасности Департамента по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Офиса Президента Украины,

Коваленко Геннадий Анатольевич – директор Департамента международного оборонного сотрудничества Министерства обороны Украины,

Мартынюк Виталий Леонидович – заместитель руководителя Департамента – заведующий отделом стратегического анализа вопросов национальной безопасности и обороны Департамента по вопросам национальной безопасности и обороны Офиса Президента Украины.

Кроме того, Зеленский распорядился позволить главе делегации вносить по согласованию с Министерством иностранных дел Украины изменения в состав делегации, привлекать в установленном порядке для обеспечения работы делегации советников, экспертов, технических работников.

Также президент распорядился "утвердить директивы делегации Украины на переговоры по наработке и подготовке двух- и многосторонних международных договоренностей между Украиной и другими государствами о гарантиях безопасности для Украины (прилагаются, тайно)".

Гарантии безопасности для Украины: это стоит знать

В декабре 2023 года руководитель ОП Андрей Ермак рассказал, какие страны Евросоюза и НАТО до сих пор не присоединились к декларации о гарантиях безопасности для Украины. Это шесть стран-членов ЕС – Австрия, Хорватия, Мальта, Польша, Словакия и Венгрия. Среди членов НАТО – Турция, Польша, Словакия, Венгрия и Хорватия.

Заместитель руководителя Офиса президента по международным вопросам Андрей Сибига выразил убеждение, что рано или поздно все страны-члены Европейского Союза присоединятся к декларации о гарантиях безопасности для Украины. По его словам, для этого со стороны Украины ведется соответствующая работа.

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