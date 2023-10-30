На мальтийском саммите участники постоянно переходили с обсуждения мира в Украине на тему войны в Газе.

Обострение палестино-израильского противостояния сыграло во вред дипломатическим усилиям Киева, который пытается заручиться поддержкой стран "Глобального Юга" в продвижении "формулы Зеленского". Об этом пишет Bloomberg, анализируя дипломатический саммит на Мальте.

Издание отмечает, что представители более 65 стран, которые заняли нейтральную позицию в российско-украинской войне, должны были обсудить на саммите ключевые принципы установления справедливого и прочного мира в Украине. Но эти дискуссии постоянно отвлекались на обсуждение гуманитарного кризиса в Секторе Газа.

Формула Зеленского, состоящая из 10 пунктов, предусматривает полный вывод российских войск из Украины и охватывает другие темы, такие как возвращение депортированных и военнопленных, а также обеспечение продовольственной и ядерной безопасности. Встреча на Мальте была сосредоточена на пяти из этих пунктов: ядерная и радиационная безопасность, продовольственная и энергетическая безопасность, освобождение заключенных и депортированных и восстановление территориальной целостности Украины.

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По словам источников, знакомых с ходом дискуссий саммита, проходивших за закрытыми дверями, часть участников хотят привлечь Россию к таким переговорам. Другие наоборот настаивают, что сначала надо сформулировать общепринятые принципы, а уже потом приглашать россиян.

Саммит на Мальте - последние новости

Как писал УНИАН, 28 и 29 октября на Мальте состоялся международный саммит, на котором Украина "рекламировала" для нейтральных стран свое видение мирного урегулирования войны с Россией. Ранее подобные встречи уже происходили в Дании и Саудовской Аравии.

Одним из главных разочарований мальтийского саммита стало отсутствие китайского представителя. На предыдущей встрече в Джидде китайский дипломат присутствовал.

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