Обыск прошел 20 ноября без огласки и очень тайно.

На арестованной 92-метровой яхте Виктора Медведчука в Хорватии состоялись следственные действия. Федеральное бюро расследований (ФБР) США нагрянуло с обысками, имея на это разрешение от окружного суда г. Сплит (Хорватия).

Обыск прошел 20 ноября без огласки и очень тайно, сообщает хорватская газета Jutarnji List.

"Это подтвердил судья и представитель окружного суда Сплита Динко Мешин. Ордер на обыск был выдан 15 ноября по запросу Министерства юстиции США", – говорится в сообщении.

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Издание отмечает, что "это секретное судебное разбирательство". Поэтому судья не смог озвучить подробности, за исключением того, что в ордере указаны имена кума Путина и его жены Оксаны Марченко. США обвиняют в отмывании денег скандальных супругов.

В апреле яхта Royal Romance перешла в распоряжение украинского Агентства по розыску и управлению активами (АРМА).

Также была информация о том, что яхта Медведчука стоит 200 млн долларов и входит в число лучших яхт мира.

Виктор Медведчук: последние новости

Недавно кума Путина Виктора Медведчука вместе с женой заметили в Ялте. В сентябре экс-лидер ОПЗЖ был обменян на пленных защитников Украины.

Также СБУ начала обыски в монастыре, который имеет отношение к Медведчуку.