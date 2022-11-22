В Сети обнародовали видео с Медведчуком, которое сняли в Ялте.

Предатель Украины и кум российского президента Владимира Путина Виктор Медведчук, о котором ничего не было известно после того, как его обменяли на 200 защитников Украины и передали в РФ, засветился в оккупированном Крыму.

Видео, на котором, вероятно, Медведчук со своей женой Оксаной Марченко, сняли в Ялте и выложили в Telegram.

В оккупированном Крыму Медведчук имеет дворец, где когда-то принимал своего кума Путина.

Видео дня

Дело Медведчука и его обмен

Медведчук подозревается в госизмене по двум уголовным производствам.

12 мая 2021 года депутату вручили подозрение в госизмене и нарушении законов и обычаев войны (ст. 111 и ст. 438 УК) по делу о разграблении национальных ресурсов в оккупированном Крыму, разглашении государственной тайны и проведении подрывной деятельности против Украины.

В октябре того же года Медведчуку объявили новое подозрение в госизмене и пособничестве терроризму в так называемом "угольном деле" (ст. 111 и ч. 1 ст. 258-3 УК). ГБР расследует производство о преступную схему поставки угля с временно оккупированных территорий и содействие террористическим организациям "ЛНВ" и "ДНР" группой граждан Украины.

27 февраля 2022 года советник министра внутренних дел Антон Геращенко сообщил, что Медведчук сбежал из-под домашнего ареста.

Вечером 12 апреля президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в результате спецоперации СБУ задержала Медведчука.

21 сентября из российского плена вернули 215 Защитников Украины. В Офисе президента сообщили, что 200 защитников обменяли на народного депутата, одного из лидеров "ОПЗЖ" и кума президента РФ Владимира Путина Виктора Медведчука, обвиняемого в госизмене. Он уже дал следствию все возможные показания. Также Украина обменяла еще 55 российских пленных.

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