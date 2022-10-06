Журналист заявил, что у предательницы Марченко "особенные отношения" со своим кумом.

Украинский журналист Дмитрий Гордон рассказал, что у опальной телеведущей Оксаны Марченко и диктатора Владимира Путина "особенные отношения". Так, Гордон в интервью Виолетте Логуновой намекнул, что между врагами Украины роман.

"Знающие люди говорят мне, что у Путина и у жены Медведчука Оксаны Марченко особые отношения. Я пикантно скажу, особые отношения. Впервые об этом говорю", - заявил Гордон.

Он добавил, что Виктор Медведчук - вор, и Путин прекрасно знал, что те деньги, которые он выделял ему на подрыв Украины, нардеп воровал. Поэтому, по словам Гордона, нардеп от "ОПЗЖ" по большому счету не нужен был Путину. При этом диктатор все же обменял украинских военнопленных на Медведчука.

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"Поэтому, зачем Путину?... Давайте скажем прямо, нужен вор, человек, который всех сдал. Вот тут фактор Оксаны Марченко выходит на первый план. Я так считаю", - сказал Дмитрий.

Напомним, Оксана Марченко попала под санкции СНБО из-за регулярных антиукраинских высказываний. Также она обращалась к лидерам разных стран с просьбой повлиять на освождение ее супруга Виктора Медвечука. В сентябре 2022 в Офисе президента сообщили, что 200 защитников Украины обменяли на одного из лидеров "ОПЗЖ", кума Путина Виктора Медведчука.

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