Суд конфисковал яхту "Royal Romance" Виктора Медведчука.

Суд передал арестованную яхту "Royal Romance" Виктора Медведчука в распоряжение Агентству по розыску и управлению активами.

Об этом сообщает "Украинская правда".

Решение вынес 11 апреля 2022 года следственный судья Лычаковского районного суда города Львова Сергей Гирич. 16 марта 2022 года на яхту Медведчука был наложен арест в уголовном производстве 222016130000000212.

Пятипалубная яхта "Royal Romance" Медведчука находилась в порту города Риека в Хорватии.

27 февраля советник министра внутренних дел Антон Геращенко сообщил, что Медведчук сбежал из-под домашнего ареста.

В тот же день Генеральный прокурор Ирина Венедиктова отметила, что прокуратура проверяет, где находится Медведчук.

Позже журналисты показали огромную резиденцию кума Путина на Закарпатье в селе Ждениево. Поместье включает несколько домов, пруды и отгороженную забором горную реку.

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