Президент подчеркнул, что любые провокации опасны, а "один выстрел иногда может привести к войне", поэтому надо быть осторожными.

Президент Владимир Зеленский назвал ложью и провокацией заявления о попадании на территорию России якобы выпущенных Вооруженными силами Украины снарядов.

Об этом он заявил во время Мюнхенской конференции по безопасности.

"Любые провокации очень опасны... Один выстрел иногда может привести к войне... Поэтому надо быть осторожными", - считает президент.

По его словам, если сравнивать ситуацию с 2014-2015 годами, то она страшная, но тогда погибших было гораздо больше.

"Это трагедия для нашей нации, для нашего народа. Это трагедия и для россиян, у которых были отношения с украинцами. Это трагедия - как быть соседями и как жить дальше. Но мы сейчас находимся в другом измерении и моменте нашей жизни. Мы сейчас не о соседстве. Мы сейчас о том, чтобы не началась война. Риски высоки", - подчеркнул Зеленский.

Он прокомментировал и сообщения российских СМИ о том, что на территории Ростовской области РФ в нескольких километрах от украинской границы разорвались снаряды.

"Это все провокация. Это все чистая ложь. Там нет погибших или раненых. Это просто цинизм такого уровня, что они сами у себя что-то взрывают, что они стреляют, это не впервые с 2014 года, что поворачивают оружие и стреляют сами на временно оккупированную территорию. Это просто такой цинизм. Вот и всё", - подчеркнул глава государства.

Зеленский отметил, что Украина "точно про мир", о чем он неоднократно заявлял на встрече в Нормандском формате в 2019 году.

"И после этого мы передали массу сигналов... через того или иного лидера и напрямую Российской Федерации, что мы готовы говорить", - добавил он.

По словам президента, России предлагали выбрать площадку и партнеров, с которыми РФ готова сесть за стол переговоров.

"Мы к этому готовы. Скажите, в чем смысл нам стрелять и предлагать в то же время дипломатию", - сказал Зеленский.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 19 февраля, ряд российских СМИ сообщили о том, что на территории Ростовской области РФ в нескольких километрах от украинской границы разорвались снаряды.

Позже министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что сообщения российских СМИ о попадании на территорию России якобы выпущенных Вооруженными силами Украины снарядов являются дезинформацией.

Глава МИД Украины в очередной раз опроверг сообщения российской пропаганды о якобы подготовке Украины к наступательным военным операциям, диверсиям или провокациям.