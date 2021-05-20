Подписанное в Киеве Совместное заявление Зеленского и Каллас стало четвертым документом, подтвердившим поддержку со стороны государств - членов ЕС европейских перспектив Украины.

Эстония стала четвертым государством - членом Европейского Союза, которое задекларировало намерение поддержать Украину в получении полноправного членства в ЕС.

Об этом заявил заместитель руководителя Офиса президента Игорь Жовква, комментируя подписание Владимиром Зеленским и премьер-министром Эстонии Каей Каллас Совместного заявления относительно приоритетных направлений двустороннего сотрудничества, сообщает пресс-служба ОП.

«В документе указано, что Эстония последовательно поддерживала курс на европейскую интеграцию Украины, она поддерживает реформы, которые Украина осуществляет на этом пути, она готова помогать Украине в выполнении критериев членства. Как результат - Эстония сегодня четко зафиксировала, что видит Украину в Европейском Союзе, и когда Украина будет готова подать заявку на членство, Эстония, безусловно, будет поддерживать такую ​​заявку», - отметил он.

По словам Жовквы, подписанный сегодня в Киеве документ стал четвертым, подтвердившим поддержку со стороны государств - членов ЕС европейских перспектив Украины. Ранее аналогичные документы подписали представители Литвы, Латвии и Польши.

Он также отметил, что в Совместном заявлении, которое сегодня подписали Владимир Зеленский и Кая Каллас, Эстония подтвердила поддержку территориальной целостности и суверенитета Украины, а также важность сотрудничества в сферах, представляющих взаимный интерес, в частности в сфере диджитализации.

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Что этому предшествовало

19 мая президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Эстонской Республики Кая Каллас подписали совместное заявление относительно приоритетных направлений двустороннего сотрудничества, в котором отдельно зафиксирована готовность Эстонии поддержать предстоящее вступление Украины в ЕС и настроенность способствовать нашему государству в достижении критериев членства.

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Автор: Тамара Отовская