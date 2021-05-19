Президент Зеленский и премьер-министр Каллас подписали соответствующий документ.

Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Эстонии Кая Каллас подписали совместное заявление о поддержке вступления Украины в ЕС.

"По результатам переговоров президент Украины и премьер-министр Эстонской Республики подписали Совместное заявление о приоритетных направлениях двустороннего сотрудничества. В документе отдельно зафиксирована готовность Эстонии поддержать будущее вступление Украины в ЕС и готовность содействовать нашей стране в достижении критериев членства", - сообщили в Офисе президента Украины.

Каллас прибыла в Украину с официальным визитом и посетила Донбасс, в частности, побывала на КПВВ "Станица Луганская" и "Счастье".

Во время встречи с ней Зеленский, по информации ОП, отметил готовность эстонской стороны приобщиться к сотрудничеству в рамках саммита Крымской платформы в Киеве 23 августа 2021 года.

Читайте такжеОфис президента об организации встречи Зеленского и Путина: работа продолжается"Украина всегда в сердце эстонского народа. И мы всегда максимально стараемся поддержать Украину на всех возможных площадках - это Европейский Союз, НАТО, ООН", - цитирует эстонскую премьер-министра Офис Зеленского.

Вступление Украины в Европейский союз

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Автор: Катерина Комолова