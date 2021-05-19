Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Эстонии Кая Каллас подписали совместное заявление о поддержке вступления Украины в ЕС.
"По результатам переговоров президент Украины и премьер-министр Эстонской Республики подписали Совместное заявление о приоритетных направлениях двустороннего сотрудничества. В документе отдельно зафиксирована готовность Эстонии поддержать будущее вступление Украины в ЕС и готовность содействовать нашей стране в достижении критериев членства", - сообщили в Офисе президента Украины.
Каллас прибыла в Украину с официальным визитом и посетила Донбасс, в частности, побывала на КПВВ "Станица Луганская" и "Счастье".
Во время встречи с ней Зеленский, по информации ОП, отметил готовность эстонской стороны приобщиться к сотрудничеству в рамках саммита Крымской платформы в Киеве 23 августа 2021 года.
Читайте такжеОфис президента об организации встречи Зеленского и Путина: работа продолжается"Украина всегда в сердце эстонского народа. И мы всегда максимально стараемся поддержать Украину на всех возможных площадках - это Европейский Союз, НАТО, ООН", - цитирует эстонскую премьер-министра Офис Зеленского.
Вступление Украины в Европейский союз
- Летом 2019 года президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина уже является частью европейской семьи, а евроинтеграция - это основное стремление украинского народа.
- О вступлении Украины в ЕС неоднократно говорил и пятый президент Украины Петр Порошенко. В частности, он заявлял, что Украина подаст заявку на вступление в 2024 году.
- 15 апреля 2021 года президент Зеленский заявил, что настало время для получения Украиной "конкретных предложений" по поводу плана действий членства в НАТО и плана вступления в Евросоюз.
- В апреле во время своего визита во Францию Зеленский предложил подписать декларацию о поддержке вступления Украины в Евросоюз президенту Эммануэлю Макрону. Тогда президент Украины рассказал, что несколько стран уже подписали эту декларацию.
- Впоследствии стало известно, что декларацию подписали уже три страны.
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