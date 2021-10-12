В частности, в ЕС приветствовали открытие рынка земли, принятие изменений в законы о Высшем совете правосудия и о судоустройстве и статусе судей, а также закона о деолигархизации.

Евросоюз признал значительный прогресс, достигнутый Украиной в процессе проведения реформ.

Об этом говорится в совместной заявлении по итогам 23-го саммита Украина-Европейский Союз, принятом президентом Украины Владимиром Зеленским, президентом Европейского Совета Шарлем Мишелем и президентом Европейской Комиссии Урсулой фон дер Ляен.

"Мы признали значительный прогресс, достигнутый Украиной в процессе реформирования и согласились с необходимостью дальнейшей активизации этих усилий", - говорится в заявлении.

В частности, в ЕС приветствовали открытие рынка сельскохозяйственных земель в Украине и принятие изменений в законы о Высшем совете правосудия и о судоустройстве и статусе судей, которые будут способствовать восстановлению работы Высшей квалификационной комиссии судей.

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"Мы подчеркнули необходимость быстрого внедрения этих реформ и реформы Конституционного суда. Мы также приветствовали восстановление уголовной ответственности за недостоверное декларирование имущества", - отмечается в тексте.

В ЕС также подчеркнули необходимость дальнейших усилий Украины для обеспечения независимого и эффективного функционирования антикоррупционных и правоохранительных органов, в том числе путем деполитизированного процесса отбора на руководящие должности.

"ЕС приветствовал усилия Украины по ограничению возможностей для совершения коррупционных действий и ее приверженность борьбе с влиянием частных интересов ("деолигархизация"), в том числе путем юридически обоснованного принятия и внедрение соответствующего законодательства, и призвал к дальнейшим шагам на этом направлении", - сказано в документе.

Евросоюз также подтвердил поддержку усилий Украины, направленных на масштабные реформы, особенно в судебной системе и борьбе с коррупцией.

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Автор: Антонина Доломанжи