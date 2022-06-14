Каролина Эдтштадлер выразила солидарность и поддержку Украине.

Европейский Союз уже пообещал Украине европейскую перспективу и теперь должен выполнить свое обещание при рассмотрении заявки на предоставление стране статуса кандидата в ЕС.

Об этом сказала Министр ЕС и Конституции Австрии Каролина Эдтштадлер, выступая на 50-й конференции президентов адвокатских ассоциаций Европы, сообщает на своем сайте Национальная Ассоциация Адвокатов Украины.

Она отметила, что верховенство права, демократия и права человека являются краеугольными камнями европейского сотрудничества, а также основой сотрудничества в безопасности. Адвокаты защищают эти ценности постоянно, но "особенно во времена кризиса нужны юристы, которые гарантируют верховенство закона и безопасность".

Обращаясь к председателю Национальной ассоциации адвокатов Украины (НААУ) Лидии Изовитовой, которая на конференции представляла украинскую адвокатуру, Каролина Эдтштадлер выразила солидарность и поддержку Украине. Она также отметила роль украинской адвокатуры и ее руководства в прогрессе, которого страна достигла на пути евроинтеграции и достижения стандартов ЕС.

Она отметила, что статус кандидата на вступление в ЕС является крайне важным для Украины. И представители Евросоюза ранее неоднократно заявляли, что страна может получить этот статус и ни о каких дополнительных условиях речь не шла.

"Мы просто должны выполнить свои обещания", - подчеркнула министр.

Лидия Изовитова поблагодарила участников конференции за поддержку и помощь, которую они оказывают Украине в эти трудные для страны времена, подчеркнув справедливость тезиса, который недавно озвучил президент Владимир Зеленский: архитектура мировой и европейской безопасности хрупка и нуждается в обновлении.

НААУ активно сотрудничает, как с национальными ассоциациями адвокатов стран Европы, так и с межгосударственными структурами, в частности Советом адвокатских и юридических обществ Европы (CCBE), для оказания юридической помощи украинцам, которые уехали с родины из-за вторжения России.

Также представители украинской адвокатуры уже не первый год ведут активный диалог со своими коллегами из других стран и европейскими структурами по всем вопросам, связанным с гармонизацией национального законодательства с законодательством ЕС и другими направлениями интеграции.

Усилия украинской адвокатуры также получили признание и от других участников конференции, которая прошла в Вене 9-11 июня. В мероприятии приняли участие, в частности, министр юстиции Австрии Альма Задич, председатель CCBE Джеймс Макгилл, главы национальных ассоциаций адвокатов. Также с видеообращениями выступили федеральный президент Австрии Александер ван дер Беллен и Европейский комиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс.