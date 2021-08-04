Речь идет об укреплении сотрудничества Украины с США в оборонной, военно-технической, экономической и политической отраслях.

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак поделился ожиданиями от предстоящего визита президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон, в рамках которого состоится встреча с президентом США Джо Байденом.

Об этом Ермак сообщил в социальной сети Facebook по прибытии в Вашингтон вместе с министром иностранных дел Дмитрием Кулебой.

"Готовим визит президента Украины в США. Этот визит будет иметь большое значение для дальнейшего развития украино-американских отношений. Одним из главных приоритетов Украины на мировой арене является укрепление сотрудничества с США во всех областях – военной, военно-технической, экономической и, конечно же, политической", - заявил Ермак.

Руководитель ОП добавил, что пребывание в Вашингтоне будет непродолжительным, но график очень плотный.

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В повестке дня предусмотрены встречи с советником президента США по вопросам национальной безопасности Джейкобом Салливаном, государственным секретарем США Энтони Блинкеном, представителями Сената и ведущих аналитических центров.

"Настроены на дружеский диалог и плодотворное сотрудничество, поскольку нас многое объединяет. Прежде всего - решимость в защите демократических ценностей и интересов своего государства. Будем говорить прямо, откровенно и искренне – как и полагается союзникам", - подчеркнул Ермак.

Визит Зеленского в Вашингтон

Президент Украины Владимир Зеленский ожидает плодотворной и содержательной встречи с президентом Соединенных Штатов Америки Джо Байденом во время визита в Вашингтон 30 августа.

Ранее Кулеба сообщал, что вместе с Ермаком посетит Вашингтон для подготовки конкретных договоренностей Байдена и Зеленского. Речь идет о реализации амбициозных планов и проектов.

Автор: Виталий Саенко