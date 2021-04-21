Полковник запаса Олег Жданов заявил, что не надо драматизировать ситуацию с размещением войск и ракетных комплексов противника в приграничных областях.

Министерство обороны России сообщило о переброске в Воронежскую область оперативно-тактических ракетных комплексов "Искандер". Военные эксперты Украины оценили угрозу от этих комплексов.

Читайте такжеСНБО разрабатывает разные сценарии реагирования на стягивание войск РФ - ДаниловПолковник запаса Олег Жданов в комментарии РБК-Украина заявил, что не нужно драматизировать ситуацию с размещением войск и ракетных комплексов противника в приграничных областях.

"До нашей границы там около 200-250 км. Она (система - ред.) и раньше выходила на такое расстояние, но нас почему-то этим никто не пугал", - отметил эксперт.

Военный эксперт, директор информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец, в свою очередь, отметил, что переброска "Искандеров" к украинской границе для наступательных действий не имеет смысла.

Он подчеркнул, что "Искандеры" и ракетные комплексы, находящиеся на плавсредствах Черноморского флота, включая крылатые ракеты "Калибр" действительно способны наносить удары без необходимости развертывания в боевые порядки.

"Понимая, что потенциал дальности поражения этих комплексов может достигать 2 тыс. км, дислокация этих систем, условно говоря, значения не имеет", - пояснил он.

Перехват таких крылатых ракет, летящих на малой высоте и с большой скоростью, очень сложная задача для ПВО, отметил он.

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Автор: Ирина Погорелая