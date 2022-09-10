Для этого даже есть хорошая дата - 7 октября, когда президенту РФ исполнится 70 лет.

Президента РФ Владимира Путина просто отстранят от власти после освобождения Херсона или уничтожения Крымского моста.

Об этом заявил политолог Андрей Пионтковский "Эспрессо".

"Политическая катастрофа для Путина очень проста, а именно после одного из этих двух событий, освобождения Херсона и уничтожения Крымского моста, его просто отстраняют от власти. Мы услышим снова на следующий день "Лебединое озеро", а в антракте нам сообщат, что товарищ Путин допустил ряд серьезных ошибок в украинском вопросе и по состоянию здоровья, в связи с преклонным возрастом, он больше не может выполнять свои обязанности", - пояснил эксперт.

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По его словам, для этого даже есть хорошая дата - 7 октября, когда Путину исполнится 70 лет.

"Тем не менее, все о Путине является фальшивым: и эта дата, и его родители, и вся биография – все фальшивое, потому что ему исполнится не 70 лет, а 72 года. Можете подробно прочитать, я рекомендую всем зрителям, в книге Прибыловского и Фельштинского "Корпорация" есть целый раздел биографии Путина", - отметил Пионтковский.

Напомним, в России группа депутатов призвала обвинить Путина в госизмене.

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