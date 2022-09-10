Президента РФ Владимира Путина просто отстранят от власти после освобождения Херсона или уничтожения Крымского моста.
Об этом заявил политолог Андрей Пионтковский "Эспрессо".
"Политическая катастрофа для Путина очень проста, а именно после одного из этих двух событий, освобождения Херсона и уничтожения Крымского моста, его просто отстраняют от власти. Мы услышим снова на следующий день "Лебединое озеро", а в антракте нам сообщат, что товарищ Путин допустил ряд серьезных ошибок в украинском вопросе и по состоянию здоровья, в связи с преклонным возрастом, он больше не может выполнять свои обязанности", - пояснил эксперт.
По его словам, для этого даже есть хорошая дата - 7 октября, когда Путину исполнится 70 лет.
"Тем не менее, все о Путине является фальшивым: и эта дата, и его родители, и вся биография – все фальшивое, потому что ему исполнится не 70 лет, а 72 года. Можете подробно прочитать, я рекомендую всем зрителям, в книге Прибыловского и Фельштинского "Корпорация" есть целый раздел биографии Путина", - отметил Пионтковский.
Напомним, в России группа депутатов призвала обвинить Путина в госизмене.