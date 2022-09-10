Все деньги, которые Кремль выделил на формирование пятой колонны в Украине, не были направлены по назначению.

Президент России Владимир Путин очень переоценил российскую армию и недооценил Вооруженные силы Украины перед полномасштабным вторжением.

Об этом заявил эксперт Центра оборонных стратегий Виктор Кевлюк в эфире телеканала "Эспрессо"

"Все деньги, которые Кремль выделил на формирование пятой колонны в Украине, не были направлены по назначению. Поэтому у военно-политического руководства РФ была сформирована иная картина общих настроений в Украине. Отсюда и появилась не война, а "специальная военная операция". Путин считал, что граждане Украины поддерживают Россию и будут встречать российскую армию с цветами. То есть Путин попал в собственный "капкан". Поскольку даже всеобщую мобилизацию он не может объявить, потому что фактически для этого нет юридических оснований", - пояснил Кевлюк.

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По его словам, Путин очень переоценил собственную армию перед вторжением в Украину.

"Еще одна ошибка Путина-вера в собственную армию. Эта армия воевала с повстанцами в Сирии, для которых пикап с пулеметом является вершиной вооружения. Однако Путин свято верил, что его армии сможет без значительного сопротивления уничтожить вооруженные силы Украины", - подытожил эксперт.

Как ранее сообщал УНИАН, военнослужащие Вооруженных сил Украины продолжают освобождать населенные пункты в Харьковской области и на Южнобугском направлении.

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