Стычки во время заседания городского совета и блокирование сессии, которые состоялись в Мариуполе в среду, 23 декабря, имеют финансовую подоплеку.

В этом убежден директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник, передает "5 канал".

По его словам, желание представителей "Оппозиционной платформы – За жизнь" получить преференции из бюджета города – вынудили их к таким действиям. В результате чего в зале была повреждена мебель и микрофоны.Читайте такжеПолитолог: потасовка вокруг бюджета в Мариуполе - на руку Кремлю

Эксперт отмечает: "На кону стоит бюджет Мариуполя в объеме 4 млрд грн! Что в 4 же раза превышает смету такого города как Вишневое. Поэтому разные политические силы соревнуются за контроль над такими средствами".

Негативная тенденция блокирования оппозицией работы горсоветов может распространиться и на другие регионы Украины, предупреждает Руслан Бортник. Что в свою очередь станет угрозой для жизнедеятельности целых городов и общин.

Напомним, накануне в Мариупольском горсовете ОПЗЖ устроила драку, пытаясь сорвать принятие бюджета. Несмотря на это, бюджет на 2021 год все же был проголосован.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: УНИАН