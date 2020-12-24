Принять решение удалось после длительного перерыва, объявленного мэром из-за беспорядка.

В Мариуполе впервые в истории города депутаты принимали бюджет с драками, блокированием трибуны сессионного зала и порчей техники.

По мнению политолога Костя Бондаренко, такое бурное рассмотрение главной сметы города можно объяснить тем, что "каждый хотел себе урвать какой-то кусок и пролоббировать для решения своих интересов больше всего средств", пишет 24tv.ua.

"Но в целом, я считаю, что местная власть хорошо работает. Тем более, что в Мариуполе есть достаточно эффективный мэр, который уже продемонстрировал эффективность своей предыдущей каденцией", – считает эксперт.

Отмечается, что несмотря на попытки сорвать работу первой сессии депутатами от ОПЗЖ, принять решение удалось после длительного перерыва, который объявил новоизбранный голова Мариуполя Вадим Бойченко.

"Мариуполь стал на путь развития, и никогда с него не свернет", – заявил он.

По его словам, главный финансовый документ максимально сбалансирован по ключевым направлениям развития.

За проект бюджета проголосовали 36 депутатов, один – против и двое не дали своих голосов.

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Автор: УНИАН