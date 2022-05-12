Александр Стародубцев, который занимал указанную должность ранее, продолжит работать в команде НАПК на должности заместителя руководителя аппарата.

Экс-глава Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник назначен заместителем председателя Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции.

Как сообщает пресс-служба НАПК, сегодня, 12 мая, глава агентства Александр Новиков назначил Сытника своим заместителем.

В НАПК он будет отвечать за следующие направления: координация взаимодействия с правоохранительными органами и органами прокуратуры, в том числе обеспечение рассмотрения обоснованных выводов о преступлениях, выявления активов лиц, причастных к военной агрессии против Украины; предотвращение и урегулирование конфликта интересов; мониторинг и контроль за исполнением актов законодательства по вопросам этического поведения, предотвращения и урегулирования конфликта интересов.

Сытник также будет исполнять обязанности председателя в случае отсутствия Новикова.

Напомним, в 2015 году Сытник по результатам конкурса был назначен на должность главы НАБУ и обнимал эту должность до 2022 года.

Александр Стародубцев, ранее занимавший должность заместителя главы Нацагентства по вопросам предотвращения коррупции, продолжит работать в команде НАПК в должности заместителя руководителя аппарата. Среди его полномочий останутся координация HR-направления, IТ и просветительской работы.

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