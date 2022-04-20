Это можно будет сделать в случае принятия Верховной Радой на этой неделе законопроекта №7194.

Конфисковать активы народного депутата Украины, близкого друга и кума президента РФ Владимира Путина - Виктора Медведчука сейчас законодательство Украины не позволяет.

Об этом заявил председатель Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции Александр Новиков, информирует Telegram-канал НАЗК.

Вместе с тем, по его словам, ожидается принятие в ближайшее время законопроекта, который позволит это сделать.

"Активы Виктора Медведчука можно будет конфисковать в случае принятия Верховной Радой на этой неделе законопроекта 7194. Сейчас закон не дает такой возможности. Поэтому эти активы на миллиарды гривен не конфискованы", – отметил Новиков в комментарии программе "СХЕМЫ".

Как сообщал УНИАН, 12 мая 2021 года Медведчуку вручили подозрение в государственной измене и нарушении законов и обычаев войны (ст. 111 и ст. 438 УК) по делу о разграблении национальных ресурсов в оккупированном Крыму, разглашение государственной тайны и проведении подрывной деятельности против Украины.

В октябре того же года ему объявили новое подозрение в госизмене и содействии терроризму по так называемому "угольному делу" (ст. 111 и ч. 1 ст. 258-3 УК), которое правоохранительные органы начали документировать еще в 2016 году.

27 февраля стало известно, что Медведчук сбежал из-под домашнего ареста.

12 апреля его задержали. Лычаковский районный суд Львова изменил меру пресечения Медведчуку на арест без возможности внесения залога.

В ноябре 2021 года "Схемы" рассказали, в частности, о главном имении Медведчука и его жены Оксаны Марченко. Отмечалось, что комплекс расположен в лесу на севере Киева, на бывшей территории государственных дач, которая была приватизирована. Имение имеет два лифта и более сотни отдельных помещений площадью более 2 тыс. квадратных метров. В имении есть шубохранилище, склад картин, каминная, парикмахерская, собственная церковь, комнаты для горничных, бассейн, тренажерный зал, пункт наблюдения охраны и еще ряд объектов.

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