Также премьер Британии уверен, что Украина сохранит свою свободу.

Премьер-министр Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии Борис Джонсон убежден, что Украина выиграет войну, которую развязала Россия.

Об этом Джонсон заявил во время онлайн-обращения к Верховной Раде Украины, текст которого опубликован на сайте британского правительства.

"Я сегодня имею одно сообщение для вас: Украина победит, Украина будет свободной", - подчеркнул Джонсон.

Он заявил, что сегодня Украина доказала ошибочность мнений тех экспертов, которые говорили, что Украина в войне с Россией быстро упадет.

"Хотя ваши солдаты всегда были в меньшинстве – три к одному сейчас – они воевали с энергией и мужеством львов", - отметил Джонсон.

Он напомнил, что украинские силы выбили российские подразделения из-под Киева.

"Вы разбили миф о непобедимости Путина и вы написали одну из величайших глав в военной истории и жизни вашей страны. Так называемая непреодолимая сила военной машины Путина сломалась из-за непоколебимости украинского патриотизма и любви к стране. Это является лучшим периодом Украины, который будут помнить и рассказывать будущим поколениям", - подчеркнул Джонсон.

"Ваши дети и правнуки скажут – украинцы научили мир, что жестокая сила агрессора ничего не значит против моральной силы народа, настроенного быть свободным. Они скажут, что украинцы доказали благодаря собственному упорству и пожертвованию, что танки и пушки не могут подавить народ, который борется за свою независимость, и именно поэтому я верю, что Украина выиграет", - заявил Джонсон.

Как сообщал УНИАН, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон анонсировал передачу Украине противокорабельных ракет Brimstone, зенитных систем Stormer и 300 млн фунтов на другую военную помощь.

Также глава правительства Великобритании отметил, что Украине уже передают бронированные транспортные средства для эвакуации гражданских из районов, которые подвергаются нападению, и также для защиты чиновников.

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