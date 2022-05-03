Кроме того, Украина должна получить радары для обнаружения вражеской артиллерии, дроны большой грузоподъемности, тысячи приборов ночного видения.

Премьер-министр Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии Борис Джонсон анонсировал передачу Украине противокорабельных ракет Brimstone, зенитных систем Stormer и 300 млн фунтов на другую военную помощь.

Об этом Джонсон заявил во время онлайн-обращения в Верховную Раду Украины, текст которого опубликовано на сайте британского правительства.

"В ближайшие недели, мы в Соединенном Королевстве вышлем вам противокорабельные ракеты Brimstone и зенитные системы Stormer", - подчеркнул Джонсон.

Также глава правительства Великобритании отметил, что Украине уже передают бронированные транспортные средства для эвакуации гражданских из районов, которые подвергаются нападению, и также для защиты чиновников.

"И я могу объявить сегодня о новом пакете помощи правительства Соединенного Королевства на общую сумму 300 миллионов фунтов, которая включает радиолокационные станции для определения местоположения артиллерии, с которой бомбардируются ваши города, дроны большой грузоподъемности для осуществления поставок вашим силам, и тысячи приборов ночного видения", - подчеркнул Джонсон.

Премьер Британии пообещал продолжать вместе с другими дружественными странами поставлять Украине помощь в вооружении, финансах и гуманитарной поддержке.

Джонсон уточнил, что соответствующая поддержка будет оказываться Украине до тех пор, пока не будет реализована долгосрочная цель - укрепление Украины таким образом, чтобы ни одна страна никогда не посмела снова нападать на нее.

Как сообщал УНИАН, сегодня британский премьер Борис Джонсон выступил в Верховной Раде. Он рассказал о новом оружии и средствах защиты на 3 млрд фунтов, в частности, речь шла о радарах для антиартилерії.

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