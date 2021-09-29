В Херсонской области в 184-в одномандатном округе с центром в г. Новая Каховка 31 октября состоятся промежуточные выборы в Верховную Раду. В 2020 действующий нардеп Игорь Колыхаев стал мэром Херсона и освободил округ.

Одним из двух реальных претендентов на победу в этом округе является действующий председатель Херсонской областной госадминистрации Сергей Козырь, сообщает Politeka.

Отмечается, что у него неплохая трудовая биография, много лет работал шахтером, потом через программу "Лифт" попал на госслужбу.

"Смог реализовать в срок несколько объектов-долгостроев по личному поручению Зеленского, поэтому его считают любимцем Банковой. В базовом для Зеленского регионе, где во втором туре президентских выборов он получил 83% поддержки, важно было поставить на рельсы "Большую стройку", – говорится в публикации.

Поэтому когда возник вопрос, кто пойдет на выборы от "Слуги народа" – на Банковой решили выставить Козыря.

Но, как отмечают журналисты, без грязных технологий, причем еще на старте избирательной кампании, это были бы не украинские выборы.

Национальная полиция в Херсонской области сообщила, что открыла уголовное производство по факту регистрации кандидата-"двойника" во время избирательного процесса по 184 округе. Он родом из Кировоградской области. Документы в ЦИК были поданы 27 сентября.

"Наши собственные источники в национальной полиции сообщили, что речь идет о двойнике для действующего Главы Херсонской ОГА Сергея Козыря. Конкуренты, судя по всему, решили не изобретать ничего нового и прибегли к старым проверенным приемам", – говорится в сообщении.

СМИ объяснили в чем смысл такого приема: технология предусматривает регистрацию кандидата с фамилией, а иногда и именем и отчеством которое схоже с реквизитами другого кандидата. Обычно этот другой кандидат это один из лидеров избирательной кампании, а регистрацию похожих кандидатов оплачивает его прямой конкурент. Конечная цель такой технологии уменьшить голоса избирателей за кандидата, у которого есть двойники. Если в бюллетене есть несколько человек с одной и той же фамилией, то избирателю легко допустить ошибку.

Выдвижение двойников на выборах имеет признаки уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 3 статьи 157 (препятствование осуществлению избирательного права или права участвовать в референдуме, работе избирательной комиссии или комиссии по референдуму или деятельности официального наблюдателя) Уголовного кодекса Украины. Те, кто оплачивает двойников, и даже сами двойники могут попасть за решетку.

"К сожалению, до сих пор двойники и гречкосейство – реалии наших выборов. Политическая осень в Украине обещает быть насыщенной. Выборы главы города в Харькове, и довыборы в Верховную Раду на Черкасщине и Херсонщине явно не пройдут спокойно", – резюмировали в материале.

Автор: Григорий Бондарь