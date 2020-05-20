Нардеп Дубинский собрал доказательства по хищениям в НДС-схемах на 79 миллиардов гривень

Председатель Госфинмониторинга Игорь Черкасский покрывал глобальную схему по получению незаконного возмещения по НДС на протяжении 2019-2020 годов, которая нанесла государству убытков на общую сумму 79 млрд грн. В связи с этим народный депутат Александр Дубинский подал официальное заявление в Генпрокуратуру и НАБУ для проведения расследования на этот счет (с внесением сведений в Единый реестр досудебных расследований). А после сбора необходимых доказательств — для привлечения Черкасского к уголовной ответственности по ст. 364 и ст. 367 Уголовного кодекса.

Это злоупотребление властью (служебным положением) и служебная небрежность, что наказывается не только штрафами (250-700 необлагаемых налогом минимумов — 4,3-8,5 тыс. грн), но и лишением свободы на срок до 3 лет при первичном нарушении. А также штрафом до 17 тыс. грн (1000 н.м.) и 6-летним заключением при тяжелых последствиях для государства. В данном случае речь идет именно об особо крупных размерах потерь для бюджета — 79 млрд грн.

Дубинский выяснил, что хищения были поставлены на широкую ногу и шли с большим размахом. Преступники задействовали широкую сеть транзитно-конвертационных предприятий. За один только февраль 2020 года госбюджет недополучил 3,5 млрд грн, в схеме участвовали 549 компаний:

во Львовской области убытки составили 500 млн грн (задействовано 62 предприятия)

в Киевской области — 391 млн грн (102 предприятия)

в г. Киев — 135 млн грн (116 предприятий);

в Донецкой области — 100 млн грн (54 предприятия) и т. д.

Координировал работу конвертационных центров львовский контрабандист-конвертатор Василий Костюк, который действовал в рамках глобального сговора с руководителями Государственной налоговой службы, Минфина и Госфинмониторинга. Со стороны ГНС в схеме была задействована руководитель главного управления ГНС в Донецкой области Ирина Долозина. Она отвечала за работу «конвертов» на востоке и юге Украины: в Донецкой, Луганской, Харьковской, Запорожской, Одесской и Николаевской областях.

По инициативе помощника министра финансов Александра Кондра были назначены региональные кураторы НДС-схемы в в ключевых областях:

Киевская область — Орест Витык;

город Киев — Нонна Багмет;

Донецкая область — Ирина Долозина;

Львовская область — Василий Крисяк;

Одесская область — Егор Федонюк (заместитель руководителя).

Со стороны Госфинмониторинга, который не мог не знать о незаконных НДС-схемах, поскольку в этот орган стекается вся информация о сколько-нибудь значительных проводках, все курировал Игорь Черкасский: его работа — анализировать денежные потоки и расследовать подозрительные сделки, которые в данном случае очевидны. Также, по информации Александра Дубинского, были привлечены Юрий Криган, Александр Кондра и Дмитрий Мишалов.

Народный депутат настаивает на проведении полномасштабного расследования и привлечении участников схемы и ее покровителей к ответственности. Собранные им факты и доказательства передал в ГПУ и НАБУ.