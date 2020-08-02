Разделение должности председателя КГГА и главы горсовета лишит киевлян права на самоуправление – Дубинский

Народный депутат Александр Дубинский выступает категорически против разделения должности главы КГГА и мэра столицы.

Разделение должности главы киевской горгосадминистрации и мэра лишит киевлян права на самоуправление.

Такое мнение в эфире телеканала «Наш» высказал народный депутат Александр Дубинский.

Читайте такжеДубинский: При нынешней риторике «Слуги народа» дебаты Кличко и Верещук станут дружеским разговором

«Я категорически против разделения должности главы КГГА и мэра столицы, потому что киевляне имеют право на самоуправление. Подобная ситуация была при Януковиче, когда был мэр Черновецкий, а фактически Киевом управлял глава КГГА Попов. Причем его не поддерживали горожане, ведь у нас не любят назначенцев. И если история повторится, то назначенный глава горгосадминистрации будет в оппозиции ко всем в Киевсовете», - считает нардеп.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram