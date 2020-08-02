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Разделение должности председателя КГГА и главы горсовета лишит киевлян права на самоуправление – Дубинский

21:47, 02 августа 2020
Политика
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Александр Дубинский / фото УНИАН

Такое мнение в эфире телеканала «Наш» высказал народный депутат Александр Дубинский.

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«Я категорически против разделения должности главы КГГА и мэра столицы, потому что киевляне имеют право на самоуправление. Подобная ситуация была при Януковиче, когда был мэр Черновецкий, а фактически Киевом управлял глава КГГА Попов. Причем его не поддерживали горожане, ведь у нас не любят назначенцев. И если история повторится, то назначенный глава горгосадминистрации будет в оппозиции ко всем в Киевсовете», - считает нардеп.

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