Разделение должности председателя КГГА и главы горсовета лишит киевлян права на самоуправление – Дубинский
21:47, 02 августа 2020Политика
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Народный депутат Александр Дубинский выступает категорически против разделения должности главы КГГА и мэра столицы.
Александр Дубинский / фото УНИАН
Разделение должности главы киевской горгосадминистрации и мэра лишит киевлян права на самоуправление.
Такое мнение в эфире телеканала «Наш» высказал народный депутат Александр Дубинский.
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«Я категорически против разделения должности главы КГГА и мэра столицы, потому что киевляне имеют право на самоуправление. Подобная ситуация была при Януковиче, когда был мэр Черновецкий, а фактически Киевом управлял глава КГГА Попов. Причем его не поддерживали горожане, ведь у нас не любят назначенцев. И если история повторится, то назначенный глава горгосадминистрации будет в оппозиции ко всем в Киевсовете», - считает нардеп.
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