Дубинский: При нынешней риторике «Слуги народа» дебаты Кличко и Верещук станут дружеским разговором

Вместе с тем он выразил сомнения, что у Верещук и Кличко есть специальные договоренности.

Стратегия избирательной кампании кандидата в мэры Киева от «Слуги народа» Ирины Верещук пока выглядит не очень убедительной. Такое мнение в эфире канала «112 Украина» выразил народный депутат Александр Дубинский.

«Меня беспокоит подход к ведению кампании в столицы нашей политической силы. Потому что когда кандидат в мэры госпожа Верещук на эфирах защищает Кличко – для меня это удивительно. Может, это такая стратегия? Я смотрю эти видео и думаю: «Мы что, вступили в «УДАР» или создали коалицию с Кличко?», - говорит нардеп.

Вместе с тем он выразил сомнения, что у Верещук и Кличко есть специальные договоренности.

«Но я уверен, что нет видения, как вести борьбу с действующим мэром Киева. При нынешней риторике, которую использует кандидат от «Слуги народа», дебаты станут дружеским разговором», - сказал политик.

На вопрос, что может повлиять на намерение Дубинского самому баллотироваться в мэры, политик ответил, что только решение президента. В любом случае, ситуация прояснится к началу осени, когда станут известны данные свежей социологии.

«Офис президента и фракция посмотрят в сентябре на социологию. И если она покажет рост рейтингов Ирины Верещук – супер. А если, не дай бог, падение, если Кличко будет идти вверх? Я искренне надеюсь, что киевский штаб сможет спланировать и осуществить такую стратегию, которая будет вести к повышению рейтингов, а не к ощущению, зачем что-то менять, если всем все нравится. И если рейтинги не будут расти, надо будет корректировать программу. Или кандидата», - подытожил Дубинский.

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