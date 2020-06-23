Кондратюк: Россия всегда будет пытаться вносить раздор в отношения между Украиной и Польшей

Заместитель председателя Верховной Рады подчеркивает, что важно сделать все для того, чтобы никому не дать рассорить Украину и Польшу, что "ослабит их устойчивость перед российским давлением".

Заместитель председателя Верховной Рады Елена Кондратюк заявляет, что Россия всегда будет пытаться вносить раздор в отношения между Украиной и Польшей.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она сказала в ходе заседания Парламентской ассамблеи Украина - Польша в режиме видеоконференции.

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По словам Кондратюк, Украина и Польша "не имеют другого пути, чем развивать добрососедские, равноправные и взаимовыгодные отношения стратегического характера".

"Наши народы и страны не имеют права на недоразумения. Особенно, учитывая сложное историческое прошлое. Мы должны осознать, что Россия всегда будет бенефициаром украинско-польских распрей, она будет пытаться вносить раздор в отношения между Украиной и Польшей. Именно поэтому должны сделать все для того, чтобы не дать никому рассорить наши страны, что ослабит их устойчивость перед российским давлением", - подчеркнула Кондратюк.

Как сообщал ранее УНИАН, правительство Польши раскритиковало статью президента России Владимира Путина о Второй мировой войне и назвало ее попыткой манипуляции историей для влияния на текущую международную политику.

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