По данным экзит-пола группы "Рейтинг", лидировал Александр Шевченко.

Стронгмен Василий Вирастюк от "Слуги народа", по предварительным данным, лидирует на довыборах в Верховную Раду в округе №87 на Ивано-Франковщине.

Читайте такжеВ Раду на довыборах на Донбассе проходит организатор "референдума" и владелец паспорта РФ - журналист (видео)После обработки 29,91% протоколов у Вирастюка 33,86% голосов. Об этом свидетельствуют обнародованные на сайте ЦИК данные.

На втором месте оказался кандидат от ВО "Свобода" Руслан Кошулинский, получивший 28,21% голосов избирателей.

Третью строчку занимает Александр Шевченко от "За майбутнє", у него 27,31%.

Промежуточные выборы в 87-м округе: что известно

17 ноября 2020 года Верховная Рада досрочно прекратила полномочия народного депутата Зиновия Андреевича. Он входил во фракцию "Слуга народа", избирался в парламент в избирательном округе №87 Ивано-Франковской области.

На местных выборах, которые состоялись 25 октября 2020 года, Андреевич был избран на должность Надвирнянского городского головы Ивано-Франковской области.

Выборы в 87 округе состоялись 28 марта. В этом округе от партии "За майбутнє" баллотировался Александр Шевченко, от партии "Свобода" – экс-заместитель главы Верховной Рады Руслан Кошулинский.

11 февраля съезд партии "СН" выдвинул Вирастюка кандидатом в народные депутаты в округе №87, а 23 февраля ЦИК официально зарегистрировала Василия Вирастюка от партии "Слуга народа" кандидатом в нардепы.

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Автор: Ольга Робейко