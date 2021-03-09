В СБУ говорят, что вызвали Порошенко через аппарат парламента.

Адвокат экс-президента Петра Порошенко Игорь Головань опроверг информацию о его вызове на допрос в Службу безопасности Украины.

Об этом он написал на странице в Facebook.

"Вброс информационного фейка о якобы вызове Петра Порошенко на допрос в СБУ является попыткой власти отвлечь внимание украинцев от широкомасштабной коррупции в Офисе президента и эскалации на фронте", - отметил адвокат Порошенко.

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Он обратился в СБУ с требованием опровергнуть информацию о вызове Порошенко.

Что говорят в СБУ

В спецслужбе говорят, что Порошенко, как и народного депутата "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктора Медведчука, вызвали одинаковым способом – повестки прислали к аппарату Верховной Рады. Об этом сообщает УП.

Ранее сегодня на допросе в СБУ побывал Медведчук. Вопросы следователей касались, в том числе и фактов, которые фигурируют в так называемых "пленках Медведчука-Суркова", которые ранее были обнародованы в СМИ.

Санкции против Медведчука и детали дела

19 февраля Совет национальной безопасности и обороны Украины принял решение о применении санкций против 19 юридических и 8 физических лиц. В частности, она предусмотрела применение санкций к Медведчуку и его жене Оксане Марченко. Санкции были наложены на все имущество и активы, которые есть в подчинении Медведчука и его жены.

25 февраля издание Цензор.нет обнародовало аудиозапись разговора двух людей, голосами похожих на Медведчука и Суркова, которые обсуждали поставки электроэнергии до захваченного Крыма и обмен пленными на Донбассе. По данным издания, разговор датирован 2014 годом.

26 февраля глава СБУ Иван Баканов заявил, что СБУ проведет экспертизы обнародованных СМИ аудиозаписей якобы разговора Медведчука и Суркова. По его словам, обнародованные аудиозаписи разговоров лиц, которых СМИ идентифицировали, как Медведчука и Суркова, включены в уголовное производство.

По словам секретаря СНБО Алексея Данилова, СБУ расследует уголовное производство по ч. 5 ст. 258 (финансирование терроризма). К Медведчуку, Марченко и другим лицам санкции применены в связи с этим расследованием.

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Автор: УНИАН