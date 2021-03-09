По этому же делу вызывался на допрос и Порошенко, однако он не явился.

В Службе безопасности Украины официально подтвердили, что допрашивали председателя политсовета партии «Оппозиционная платформа - за жизнь», народного депутата Виктора Медведчука по делу «пленок Медведчука-Суркова».

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Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе СБУ.

Вопросы следователей касались, в том числе, и фактов, которые фигурируют в так называемых «пленках Медведчука-Суркова», которые ранее были обнародованы в СМИ.

В рамках уголовного производства, связанного с этими пленками, на допрос дважды вызывался бывший президент Украины Порошенко, но оба раза он не являлся.

Санкции против Медведчука и детали дела

19 февраля Совет национальной безопасности и обороны Украины принял решение о применении санкций против 19 юридических и 8 физических лиц. В частности, он предусмотрел применение санкций к Медведчуку и его жену Оксану Марченко. Санкции были наложены на всё имущество и активы, которые имеются в подчинении Медведчука и его жены.

25 февраля издание Цензор.нет обнародовало аудиозапись разговора двух людей, голосами похожими на Медведчука и Суркова, которые обсуждали поставки электроэнергии в захваченный Крым и обмен пленными на Донбассе. По данным издания, разговор датирован 2014 годом.

26 февраля председатель СБУ Иван Баканов заявил, что СБУ проведет экспертизы обнародованных СМИ аудиозаписей якобы разговора Медведчука и Суркова. По его словам, обнародованные аудиозаписи разговоров лиц, которых СМИ идентифицировали как Медведчука и Суркова, включены в уголовное производство.

По словам секретаря СНБО Алексея Данилова, СБУ расследует уголовное производство по ч.5 ст.258 (финансирование терроризма). К Медведчуку, Марченко и другим лицам санкции применены в связи с этим расследованием.

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Автор: Дмитрий Хилюк