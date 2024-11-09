Вся инициатива от Трампа будет отличаться от того, что предлагает Путин, говорит советник руководителя ОП.

Новоизбранный президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп не будет поддерживать инициативы российского диктатора Владимира Путина. Такое мнение высказал советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк.

Как он предположил в эфире телеканала "Мы – Украина", Трамп будет действовать, исходя из репутационного прагматизма. Ему нет смысла поддерживать инициативы Путина, ведь в таком случае следующий лидер США будет играть под вторым номером.

"Если ты поддерживаешь инициативы Путина, это означает, что ты будешь играть под вторым номером. Я себе совсем не представляю... Учитывая биографию господина Трампа, учитывая его ключевые акценты, которые он всегда делает, то играть вторым номером он точно не будет. Только первым. И поэтому вся инициатива от Трампа она будет совсем иначе выглядеть, чем то, что предлагает субъект по фамилии Путин", – констатировал Михаил Подоляк.

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Трамп избран новым президентом США: последствия для Украины

Дональд Трамп победил на президентских выборах в США, состоявшихся 5 ноября. В западных СМИ предсказывают, что он выполнит свое обещание достичь мира в Украине, но не на совсем приемлемых для Украины условиях. Звучали разные мнения по поводу того, о чем именно идет речь – от масштабных территориальных уступок и до отказа от членства в НАТО на 20 лет.

Также в СМИ предполагали, что Трамп сократит поддержку Украины. На этом фоне высокий представитель Европейского Союза Жозеп Боррель сказал, что сейчас рано делать какие-либо поспешные суждения о том, что будет делать администрация Трампа. Но он напомнил, что 27 июня были подписаны совместные обязательства по безопасности между Украиной и Европейским Союзом, и они остаются в силе.

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