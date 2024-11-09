Новоизбранный президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп не будет поддерживать инициативы российского диктатора Владимира Путина. Такое мнение высказал советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк.
Как он предположил в эфире телеканала "Мы – Украина", Трамп будет действовать, исходя из репутационного прагматизма. Ему нет смысла поддерживать инициативы Путина, ведь в таком случае следующий лидер США будет играть под вторым номером.
"Если ты поддерживаешь инициативы Путина, это означает, что ты будешь играть под вторым номером. Я себе совсем не представляю... Учитывая биографию господина Трампа, учитывая его ключевые акценты, которые он всегда делает, то играть вторым номером он точно не будет. Только первым. И поэтому вся инициатива от Трампа она будет совсем иначе выглядеть, чем то, что предлагает субъект по фамилии Путин", – констатировал Михаил Подоляк.
Трамп избран новым президентом США: последствия для Украины
Дональд Трамп победил на президентских выборах в США, состоявшихся 5 ноября. В западных СМИ предсказывают, что он выполнит свое обещание достичь мира в Украине, но не на совсем приемлемых для Украины условиях. Звучали разные мнения по поводу того, о чем именно идет речь – от масштабных территориальных уступок и до отказа от членства в НАТО на 20 лет.
Также в СМИ предполагали, что Трамп сократит поддержку Украины. На этом фоне высокий представитель Европейского Союза Жозеп Боррель сказал, что сейчас рано делать какие-либо поспешные суждения о том, что будет делать администрация Трампа. Но он напомнил, что 27 июня были подписаны совместные обязательства по безопасности между Украиной и Европейским Союзом, и они остаются в силе.