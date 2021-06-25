Экс-нардеп Михаил Добкин заставил нардепку Юлию Клименко раздеться в прямом эфире из-за цвета ее наряда.
Спор между Михаилом Добкиным и народным депутатом от фракции "Голос" Юлией Клименко произошел из-за "Партии регионов" и беглого экс-президента Януковича.
Нардеп от "Голоса" Юлия Клименко заявила, что Янукович обманул всю страну.
После этого Добкин обратил внимание на белый и голубой цвет в наряде Клименко.
"Янукович надурил и вас, раз вы в бело-голубом сюда пришли", - сказал он.
После его замечания Клименко демонстративно сняла с себя белый пиджак.
"Ради вас я снимаю. Я отказываюсь носить бело-голубое, я буду в синем", - сказала она.
Ведущая отметила, что Добкин заставляет женщин раздеваться.
"То, что произошло - это мой дар. Я не виноват, это мне от родителей досталось", - сказал он.
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