Политики поспорили из-за цветов "Партии регионов".

Экс-нардеп Михаил Добкин заставил нардепку Юлию Клименко раздеться в прямом эфире из-за цвета ее наряда.

Спор между Михаилом Добкиным и народным депутатом от фракции "Голос" Юлией Клименко произошел из-за "Партии регионов" и беглого экс-президента Януковича.

Нардеп от "Голоса" Юлия Клименко заявила, что Янукович обманул всю страну.

После этого Добкин обратил внимание на белый и голубой цвет в наряде Клименко.

"Янукович надурил и вас, раз вы в бело-голубом сюда пришли", - сказал он.

После его замечания Клименко демонстративно сняла с себя белый пиджак.

"Ради вас я снимаю. Я отказываюсь носить бело-голубое, я буду в синем", - сказала она.

Ведущая отметила, что Добкин заставляет женщин раздеваться.

"То, что произошло - это мой дар. Я не виноват, это мне от родителей досталось", - сказал он.

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Автор: Олег Давыгора