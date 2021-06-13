Добкин уверяет, что также болеет за сборную Украины.

Скандальный экс-депутат Рады и бывший глава Харьковской ОГА Михаил Добкин похвалился поддержкой сборной РФ в матче Евро-2020 между Россией и Бельгией. Как известно, россияне в нем без шансов проиграли бельгийцам.

В своем Телеграм-канале Добкин заявил, что болеет за сборную РФ, а также за Украину.

"В преддверии игры сборной Украины, за которую болею всей душой и которая выступает в новой форме, смотрю матч Чемпионата Европы по футболу между сборными Бельгии и России. И даже не смотря на гол Лукаку, или как там его, язык не поворачивается болеть за бельгийцев. Верим в победу и Дзюбу! Украина! Вперёд!", - написал он.

Его публикацию распространили харьковские Телеграм-каналы. Добкин в ответ на это возмутился.

Как известно, 8 ноября нападающий питерского "Зенита" и сборной России Артем Дзюба оказался в центре громкого скандала из-за мастурбации - интимное видео спортсмена попало в сеть.

Напомним, в фан-зоне Евро-2020 во Львове за каждый гол в ворота сборной России в этом матче наливали по 100 бесплатных бокалов пива.

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Автор: Григорий Бондарь