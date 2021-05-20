По мнению главы государства, пятый президент Украины сделал много "очень плохого" для страны.

Президент Украины Владимир Зеленский утверждает, что стал реальным приговором для предыдущего главы государства Петра Порошенко, выиграв у него избирательные гонки.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Зеленский сообщил на итоговой пресс-конференции главы государства по результатам двух лет работы в должности.

"Я уже стал его приговором. Он просто не хочет понять, что произошло", - заявил президент.

Глава государства сказал, что Порошенко "много чего сделал очень серьезного, очень плохого, когда был президентом Украины".

Читайте такжеЗеленский рассказал, какую страну он стремится построить"Все это добежит. Это карма. Кроме правоохранительных органов - это карма. Мы видим только поверхностно все то, что было сделано, для чего, для кого... Я просто понимаю, это происходило у них каждый день. Это ужас. Я не хочу об этом говорить, о деталях, об их шагах, об их операциях, об их бизнесе, об их реальных, специальных блокадах ради того, чтобы зарабатывать деньги с того или иного направления. О Крыме", - заявил Зеленский.

"Я считаю, самое страшное, что он сам не понимает, что для него человек - это ничто, и это нельзя исправить никогда, ничем. Ни опытом, ни образованием", - подчеркнул Зеленский.

Президент добавил, что он стал "реальным приговором" для Порошенко, когда выиграл выборы президента.

Зеленский добавил, что у него нет никаких сантиментов к Порошенко и он не ведет с предыдущим главой государства никаких разговоров, хотя сначала пятый президент Украины хотел приходить и договариваться. "Этот человек уже не приходит. Слава богу. Я очень рад. Мне так легче жить и работать", - сказал глава государства.

Пресс-конференция Владимира Зеленского: что известно

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Автор: Виталий Саенко