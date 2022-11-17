По мнению Владимира Фесенко, главу МИД РФ Лаврова поместили под холодный душ на Бали.

Владимир Фесенко подвел итоги саммита G20. По мнению политолога, президент Украины Зеленский показал жесткую позицию, а глава МИД России Сергей Лавров "разрушил собственную пропаганду".

"Тенденция изоляции России на этом саммите проявилась может быть даже несколько неожиданно. Потому что на саммите участвовали не только западные государства. Были страны, которые в той или иной мере, но продолжали сотрудничать с Россией, особенно в экономической сфере. В любом случае специальный документ отображает доминирующую и согласованную позицию: война России против Украины была осуждена, большинство участников саммита осуждают эту войну и требуют вывода российских войск и также было заявлено специально, что недопустимо использование ядерного оружия в этой войне.

Конечно же речь Зеленского имела огромное влияние и это был сигнал не только к России. Я думаю, что некоторые тезисы войдут в историю. Вот на меня самое большое впечатление произвёл тезис недопустимости компромиссов с совестью, суверенитетом и территориальной целостностью страны. Этот пассаж явно был обращён к западным партнёрам - некоторые из них считают, что всё-таки надо искать компромиссы с Россией. Зеленский дал ответ на этот вопрос", - сказал Фесенко.

Политолог также отметил решительное наступление Украины на дипломатическом фронте.

"Лавров оказался ну просто под холодным душем негативного отношения абсолютного большинства участников саммита. Он чувствовал - с ним никто не хочет общаться и отношение к нему крайне негативное. Лавров раздраженно говорил, что Зеленский якобы не хочет слушать западных партнеров. Это рушит тезис российской пропаганды, что мол якобы в Вашингтоне и в Лондоне решают судьбу Киева. Но нет: Киев имеет самостоятельную позицию и ведет самостоятельно политику в соответствии со своими национальными интересами. Наступление и освобождение Херсона подкрепилось еще и дипломатическим наступлением Украины", - добавил Фесенко.

Саммит G20

Во вторник, 15 ноября, в первый день двухдневного саммита "Большой двадцатки", проходящего в Индонезии, президент Украины Владимир Зеленский выступил с обращением.

В своем выступлении он обратился к "странам G19" и заявил, что не стоит предлагать Украине компромиссы с совестью, суверенитетом, территорией и независимостью.

Президент также предложил "формулу мира" из 10 пунктов.