Страх спровоцировать Москву, которая только недавно угрожала Украине стягиванием войск к границам, совершенно неоправдан.

На прошлой неделе произошло немыслимое: реальность поразила политика, и он высказался об этом без пустых фраз.

"Украине трудно отказать в оружии для самозащиты", - сказал лидер "Зеленых" Роберт Хабек после поездки на линию фронта вблизи Мариуполя.

К сожалению, последствия такого внезапного контакта политика с реальностью были очень красноречивыми. Однопартийцы в Германии снисходительно начали объяснять, что Хабек, очевидно, был слишком поражен уничтоженными селами и травмированным населением. Так, будто он совершил ошибку, когда позволил себе получить опыт, который поставил под сомнение позицию партии. В данном случае речь шла об экспорте оружия, - пишет Die Zeit.

Кандидат в канцлеры Германии от партии "Зеленых" Анналена Берборк сказала, что ее коллега лишь хочет укрепить мониторинговую миссию ОБСЕ в Украине. Хотя Хабек ни словом не упоминал миссию. Но он и сам начал менять свои утверждения. В конце концов, "оборонительное оружие" превратилось в приборы ночного видения и медицинские средства для раненых. Еще никогда "мечи" не переплавляли в "плуги" так быстро.

Читайте такжеBild: Лидер "Зеленых" в Германии попал в скандал из-за призыва вооружить УкраинуМожно понять, что на фоне предвыборной кампании "Зеленые" не хотят начинать спор о самой непопулярной проблеме из всех. Дебаты об экспорте оружия могут подорвать предвыборный успех лучше, чем призывы ввести "вегетарианские дни" в 2013-ом.

Вместе с тем, замалчивать эту проблему тоже неправильно. Германия приближается к переломному моменту, поскольку Ангела Меркель завершает свою политическую карьеру. "Зеленые" имеют хорошие шансы одержать победу на выборах. А значит может случиться так, что они очень скоро будут определять немецкую внешнюю политику, завоевав позицию министра иностранных дел или может даже канцлера.

Но за что они выступают? Что они хотят продолжить, а что - изменить? Это интересует Вашингтон, Пекин, Париж, Москву и Минск. И немецкие избиратели тоже имеют право знать. Но отказ им в дебатах о войне на границе Европы, которую Украина ведет уже 7 лет, - это пренебрежение к ним. И заявления о том, что на Донбассе "не может быть военного решения" (например, от Юргена Триттина из партии "Зеленых") - это такое пренебрежение.

Такие риторические трюки - одна из причин, почему в Германии нет дебатов о внешней политике, несмотря на то, что страна имеет дело с многочисленными вызовами. Люди всегда прячутся за удобными формулировками и фразами об "ответственности", когда политика касается насилия, войны, армии и интересов. Любой, кто упоминает о неприятных фактах, будет подавлен. Так случилось, например, с президентом Хорстом Келлером, который начал говорить о немецкой заинтересованности в свободных морских маршрутах. Или с министром обороны Карлом цу Гутенбергом, который заявил, что немецкая армия ведет "войну" в Афганистане.

Читайте такжеDie Welt: Германия на словах поддерживает Украину, но угождает КремлюТеперь такая же участь постигла и Роберта Хабека. Однако, заявления против его позиции нельзя просто так отбросить. Их нужно открыто обсуждать. Оправдана ли политика "никогда не поставлять оружие в кризисные зоны", как того требует программа "Зеленых"? С 2014 года Германия успешно поставляла пулеметы и противотанковые ракеты курдам на севере Ирака, воевавшим против "Исламского государства". Может стоит сделать выводы из этого опыта?

В случае Украины, часто говорят, что поставки оружия подорвут Минские соглашения, договориться о которых помогла Германия. Но эти договоренности нарушаются с самого начала и не в последнюю очередь из-за того, что Москва перебрасывает оружие на захваченные территории.

"Также есть страх, что тот, кто будет поставлять Украине оружие, спровоцирует Россию. Но несколько недель назад Россия угрожала Украине, стянув массивные войска к границе. Может дипломатии и Минским соглашениям поможет укрепление более слабой стороны - Украины?"- говорится в статье.

Немецкое оружие для Украины: почему об этом говорят?

Первым тему военной помощи для Украины поднял лидер партии «Зеленых» Роберт Хабек. По его словам, Киеву «трудно отказать» в вооружении, которое ему нужно для самозащиты.

Эти его слова спровоцировали серьезную дискуссию в Берлине. Хабека раскритиковали политические соперники, а также некоторые "зеленые". Ведь он фактически отступил от давнего принципа пацифизма, которого придерживается партия. Хабек объяснил, что имел в виду оборонительные и нелетальных средства, такие как приборы ночного видения и технику для эвакуации раненых.

После этого в "лагере" канцлера Ангелы Меркель тоже заговорили о необходимости вооружить Украину. Однако, там отметили, что Украине нужно больше, чем нелетальная военная техника. В частности, в ХДС/ХСС указали на ослабленные украинские ВМС и ВВС.

На фоне этих дебатов министр иностранных дел Германии Хайко Маас отверг призывы вооружить Украину. Он подчеркнул, что конфликт на Донбассе можно решить только политическими методами.

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Перевод: Лесь Дымань