Фракция СН потребует от Шевченко объяснений в связи с поездкой в Беларусь.

Встреча народного депутата от "Слуги народа" Евгения Шевченко с главой белорусского режима Александром Лукашенко является его "личной инициативой". Народный избранник в данном случае не представляет государства Украина.

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Как сообщает "LIGA.net ", такое заявление сделал замглавы фракции СН Александр Корниенко.

По его словам, Шевченко не был делегирован партией "Слуга народа", МИД или Офисом президента на проведение каких-либо переговоров "с официальными лицами Беларуси". Депутат также не входит в состав парламентской делегации в Беларуси.

"Соответственно, все встречи, которые он проводит или будет проводить, являются его личной инициативой. Он действует как частное лицо, а не представитель государства", – подчеркнул Корниенко.

По словам замглавы фракции, подобные действия как минимум нарушают порядок реализации внешней политики и принцип согласованности действий всех ветвей власти в международных отношениях.

"Ожидается, что фракция будет требовать от господина Шевченко объяснений по его возвращению", – заключил Кориненко.

Встреча нардепа Шевченко с Лукашенко

Народный депутат от "Слуги народа" Евгений Шевченко встретился с Александром Лукашенко в Беларуси.

При этом Украина не признает легитимность пребывания Лукашенко на посту президента РБ, с учетом хода избирательной кампании в Беларуси и жестокого подавления протестов против результатов президентских выборов 2020 года.

После президентских выборов режим Лукашенко неоднократно делал недружественные заявления в адрес Украины, обвиняя ее во вмешательстве во внутренние дела Беларуси.

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Автор: Дмитрий Захаров