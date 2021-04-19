Депутаты Киевского областного совета подписали предложение о срочном созыве сессии. Об этом сообщили депутаты партии «За майбутнє» у себя на официальной странице на Facebook.

Под предложением подписались 56 депутатов облсовета. Среди них - 38 представителей двух оппозиционных фракций – «Европейская Солидарность» и «За майбутнє» (кроме больного COVID-19 Андрея Пещерина из «ЕС»). В то же время под документом поставили подписи также 18 депутатов из фракции партии «Слуга народа».

В документе депутаты отмечают, что «сессия областного совета должна быть также созвана по предложению не менее одной трети депутатов от общего состава». Таким образом, для созыва сессии было бы достаточно уже 28 голосов, ведь общее количество депутатов облсовета – 84.

Читайте такжеДепутаты от двух фракций в Киевском облсовете устроили демарш "нелегитимному главе"«...просим созвать внеочередную сессию Киевского областного совета в среду 21 апреля 2021 года для рассмотрения всех неотложных вопросов, находящихся на рассмотрении совета», - говорится в предложении.

Теперь, утверждают депутаты, руководство облсовета обязано прислушаться к их предложению.

Первая и единственная сессия Киевского областного совета VIIІ созыва завершилась 24 декабря прошлого года. С тех пор руководство Совета несколько раз переносило дату следующего заседания.

Оппозиционные фракции из-за этого обвиняют нынешнее руководство Киевского областного совета в непрофессионализме. Так, накануне депутаты «ЕС» и «За майбутнє» зарегистрировали обращение о включении в повестку дня сессии вопроса об отставке председателя совета Александра Склярова («Слуга народа») и его заместителей Марины Сапожко («Батькивщина») и Валерия Ксензенко («Оппозиционная платформа – За Жизнь»).

"Нам не просто крайне надоело терпеть эти постоянные переносы заседаний. Мы считаем это непрофессионализмом руководства облсовета, граничащим с преступным деянием. Потому что из-за этого страдают, в первую очередь, жители Киевщины. Поэтому мы пользуемся нашим законным правом и инициируем заседание облсовета. И одним из вопросов на нем должен быть вопрос отставки руководства Киевского областного совета. Соответствующее обращение для включения в повестку дня мы зарегистрировали несколько дней назад», - рассказал депутат от партии «За майбутнє» Ярослав Москаленко.

Напомним, в Киевском областном совете сформирована коалиция «Слуга народа»-«ОПЗЖ»-«Батькивщина» и избран президиум из представителей этих политических сил. В «За майбутнє» считают, что голосование за кандидатуру главы происходило с нарушением закона. Партия подала соответствующий иск в суд.

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Автор: Григорий Бондарь