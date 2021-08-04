Они призывают Евросоюз ввести новые санкции против режима Александра Лукашенко, в том числе дополнительные экономические санкции.

Депутаты Европарламента считают, что смерть главы общественной организации "Белорусский дом в Украине" Виталия Шишова похожа на политическое убийство.

Об этом говорится в заявлении делегации Европарламента, которое касается отношений с Беларусью.

"Мы глубоко обеспокоены подозрительной смертью Виталия Шишова в Киеве, которая похожа на политическое убийство", - говорится в заявлении.

Евродепутаты отметили, что Шишов чувствовал, что за ним ведется постоянная слежка, и рассказывал о случаях его преследования.

"Поскольку украинская власть начала расследование убийства, мы надеемся, что благодаря этому будет пролит свет на это дело как можно скорее", - сказано в заявлении.

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Депутаты ЕП добавили, что подозрительная смерть Шишова указывает, что белорусские диссиденты не находятся в безопасности даже за рубежом.

Также они призывают Евросоюз ввести новые санкции против режима Александра Лукашенко, в том числе дополнительные экономические санкции.

Как сообщал УНИАН, главу общественной организации "Белорусский дом в Украине", гражданина Беларуси Виталия Шишова нашли повешенным утром 3 июля на территории лесопарковой зоны в Святошинском районе столицы. Накануне сожительница Шишова сообщила, что мужчина ушел на пробежку и не вернулся.

Уголовное производство начато по ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Основные две версии смерти Шишова, которые рассматривает полиция, – самоубийство и убийство с имитацией самоубийства.

Автор: Виталий Саенко