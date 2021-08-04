В Украине определили перечень граждан Республики Беларусь, в отношении которых уже начали осуществлять соответствующие меры по оценке рисков и охране.

Президент Владимир Зеленский поручил Службе безопасности и Министерству внутренних дел изучить все риски и обеспечить безусловную защиту для граждан Беларуси, которые прибыли в Украину в течение последнего года и которым могут угрожать преступные посягательства в связи с их политической или общественной деятельностью.

Об этом сообщает Офис президента.

"Каждый белорус, который может стать целью для преступников в связи со своей публичной политической позицией, должен получить специальную и надежную защиту. СБУ и МВД должны отработать четкий алгоритм оценки возможных рисков, а также систему ответов на эти риски, чтобы устранить любую угрозу для людей", – отметил глава государства.

В Офисе президента указали, что сейчас определен перечень граждан Республики Беларусь, в отношении которых уже начали осуществлять соответствующие меры по оценке рисков, дополнительного сопровождения их пребывания на территории нашей страны и охраны.

Читайте такжеДевушка погибшего активиста Шишова призвала белорусов вместо цветов брать оружиеЭто решение принято в связи с получением правоохранительными органами информации о возможных угрозах для ряда белорусских активистов, а также из-за трагической гибели Виталия Шишова – политического активиста из Беларуси.

Смерть Виталия Шишова

Председателя общественной организации "Белорусский дом в Украине", гражданина Беларуси Виталия Шишова нашли повешенным 3 августа утром на территории лесопарковой зоны в Святошинском районе столицы. Накануне сожительница Шишова сообщила, что мужчина ушел на пробежку и не вернулся.

Уголовное производство начато по ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Основные две версии смерти Шишова, которые рассматривает полиция, – самоубийство и убийство с имитацией самоубийства.

Автор: Константин Гончаров